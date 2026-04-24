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La Place s’Anime Atelier cirque Landerneau

La Place s’Anime Atelier cirque Landerneau mardi 18 août 2026.

Adresse : Place du Général de Gaulle

Ville : 29800 Landerneau

Département : Finistère

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Landerneau

La Place s’Anime Atelier cirque

Place du Général de Gaulle Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18 17:30:00

Date(s) :
2026-08-18

Initiation au cirque et mat chinois avec un artiste circassien, en extérieur, libre d’accès.
A partir de 7 ans, tout niveau.   .

Place du Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 43 00 

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English : La Place s’Anime Atelier cirque

L’événement La Place s’Anime Atelier cirque Landerneau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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