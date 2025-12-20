Fête du Bruit dans Landerneau, Landerneau
Fête du Bruit dans Landerneau, Landerneau vendredi 7 août 2026.
Fête du Bruit dans Landerneau
Jardins de la Palud Landerneau Finistère
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-09 00:00:00
2026-08-07
Rendez-vous les 7, 8 et 9 août prochains pour 3 jours de concerts dans les jardins de la Palud !
Les premiers noms de cette édition 2026 DJ Snake, Dropkick Murphys, Julien Doré, Kungs, L2B, Gogol Bordello…
Suite de la programmation à venir. .
Jardins de la Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 30 30 15
English : Fête du Bruit dans Landerneau
