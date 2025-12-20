Fête du Bruit dans Landerneau, Landerneau

Fête du Bruit dans Landerneau

Jardins de la Palud Landerneau Finistère

Début : 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-09 00:00:00

2026-08-07

Rendez-vous les 7, 8 et 9 août prochains pour 3 jours de concerts dans les jardins de la Palud !

Les premiers noms de cette édition 2026 DJ Snake, Dropkick Murphys, Julien Doré, Kungs, L2B, Gogol Bordello…

Suite de la programmation à venir. .

Jardins de la Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 30 30 15

