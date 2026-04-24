Landerneau

La Place s’Anime Spectacle Justine Titfleur

Place du Général de Gaulle Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-08-19 17:00:00

fin : 2027-08-19 19:00:00

Date(s) :

2027-08-19

Justine est un curieux personnage, à la fois maladroit et ingénieux. Inspiré du cinéma muet, il embarque le spectateur dans l’univers du swing… Au bon vouloir de sa radio, cet univers prend quelques détours en passant du hip hop à la musique française, mais à chaque fois, Justine danse à la verticale. Justine Titfleur propose un voyage entre acrobaties, danse, rire et poésie et réserve quelques surprises !

Par la Cie La Brodeuse de Nuit. .

Place du Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 43 00

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English : La Place s’Anime Spectacle Justine Titfleur

L’événement La Place s’Anime Spectacle Justine Titfleur Landerneau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS