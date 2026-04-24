La Place s’Anime Spectacle Justine Titfleur Landerneau
La Place s’Anime Spectacle Justine Titfleur Landerneau jeudi 19 août 2027.
Landerneau
La Place s’Anime Spectacle Justine Titfleur
Place du Général de Gaulle Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-08-19 17:00:00
fin : 2027-08-19 19:00:00
Date(s) :
2027-08-19
Justine est un curieux personnage, à la fois maladroit et ingénieux. Inspiré du cinéma muet, il embarque le spectateur dans l’univers du swing… Au bon vouloir de sa radio, cet univers prend quelques détours en passant du hip hop à la musique française, mais à chaque fois, Justine danse à la verticale. Justine Titfleur propose un voyage entre acrobaties, danse, rire et poésie et réserve quelques surprises !
Par la Cie La Brodeuse de Nuit. .
Place du Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 43 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Place s’Anime Spectacle Justine Titfleur
L’événement La Place s’Anime Spectacle Justine Titfleur Landerneau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS
À voir aussi à Landerneau (Finistère)
- Les sermons de Marcel Pagnol Eglise Saint-Houardon Landerneau 30 avril 2026
- Festival Soñj Landerneau 1 mai 2026
- Chemin des Berges Accessible Landerneau Finistère 1 mai 2026
- Chemin de Penguelen Landerneau Finistère 1 mai 2026
- Chemin de Saint-Ernel Landerneau Finistère 1 mai 2026