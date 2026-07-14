Stage Fabrication de pain au levain Le Pain de Matthieu Landerneau
samedi 22 août 2026 · Le Pain de Matthieu · Landerneau
Informations pratiques
Landerneau
Stage Fabrication de pain au levain
Le Pain de Matthieu 18 rue de Brest Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22 17:30:00
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23
Envie d’apprendre à faire votre pain au levain naturel ?
Je vous propose de me rejoindre dans mon fournil à Landerneau pour un stage de panification.
Pendant ce stage, chacun réalisera lui-même ses pains, du pétrissage manuel jusqu’à la cuisson.
Vous ne regarderez pas simplement faire vous mettrez réellement les mains dans la pâte à chaque étape de la fabrication.
Et à l’issue du stage, chaque participant repartira avec ses 6 pains au levain naturel qu’il aura lui-même pétris, façonnés et cuits.
Au programme fabrication et entretien du levain, pétrissage à la main, fermentation, façonnage, cuisson et nombreux échanges autour du pain artisanal.
Les places sont volontairement limitées afin de favoriser les échanges et l’accompagnement de chacun.
Durée une journée et demie (journée complète + la matinée du lendemain).
Stage réservé aux adultes.
Réservation obligatoire, 7 personnes maximum. .
Le Pain de Matthieu 18 rue de Brest Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 10 66 28 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage Fabrication de pain au levain Landerneau a été mis à jour le 2026-07-14 par OT LANDERNEAU DAOULAS
À voir aussi à Landerneau (Finistère)
- Atelier Peintures en voyage Maison Pour Tous Centre Social Landerneau 20 juillet 2026
- La Place s’Anime Atelier sérigraphie Landerneau 21 juillet 2026
- Balade contée avec Isabelle De Col Landerneau Office de tourisme Landerneau 22 juillet 2026
- La Place s’Anime Spectacle Tsef Zon(e) Landerneau 22 juillet 2026
- Kenleur Tour Jardins de la Palud Esplanade du Family Landerneau 25 juillet 2026