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AGENDA · Landerneau

Stage Fabrication de pain au levain Le Pain de Matthieu Landerneau

samedi 22 août 2026 · Le Pain de Matthieu · Landerneau

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Le Pain de Matthieu
Adresse
18 rue de Brest
Ville
29800 Landerneau
Département
Finistère
Tarif

Landerneau

Stage Fabrication de pain au levain

Le Pain de Matthieu 18 rue de Brest Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22 17:30:00

Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23

Envie d’apprendre à faire votre pain au levain naturel ?

Je vous propose de me rejoindre dans mon fournil à Landerneau pour un stage de panification.

Pendant ce stage, chacun réalisera lui-même ses pains, du pétrissage manuel jusqu’à la cuisson.
Vous ne regarderez pas simplement faire vous mettrez réellement les mains dans la pâte à chaque étape de la fabrication.

Et à l’issue du stage, chaque participant repartira avec ses 6 pains au levain naturel qu’il aura lui-même pétris, façonnés et cuits.

Au programme fabrication et entretien du levain, pétrissage à la main, fermentation, façonnage, cuisson et nombreux échanges autour du pain artisanal.

Les places sont volontairement limitées afin de favoriser les échanges et l’accompagnement de chacun.

Durée une journée et demie (journée complète + la matinée du lendemain).
Stage réservé aux adultes.
Réservation obligatoire, 7 personnes maximum.   .

Le Pain de Matthieu 18 rue de Brest Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 10 66 28 38 

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English :

L’événement Stage Fabrication de pain au levain Landerneau a été mis à jour le 2026-07-14 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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