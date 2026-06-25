Challenge Handball Christophe Caraty La Cimenterie Landerneau

Landerneau

Challenge Handball Christophe Caraty

La Cimenterie 8 Zone Artisanale Saint-Ernel Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22 23:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Tournoi de handball masculin et féminin avec des équipes professionnelles, en faveur de la lutte contre le cancer.

Réservations sur HelloAsso. .

La Cimenterie 8 Zone Artisanale Saint-Ernel Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 04 15 82 17

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English :

L’événement Challenge Handball Christophe Caraty Landerneau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT LANDERNEAU DAOULAS