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Challenge Handball Christophe Caraty La Cimenterie Landerneau

Challenge Handball Christophe Caraty La Cimenterie Landerneau samedi 22 août 2026.

Lieu
La Cimenterie
Adresse
8 Zone Artisanale Saint-Ernel
Ville
29800 Landerneau
Département
Finistère
Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Landerneau

Challenge Handball Christophe Caraty

La Cimenterie 8 Zone Artisanale Saint-Ernel Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22 23:30:00

Date(s) :
2026-08-22

Tournoi de handball masculin et féminin avec des équipes professionnelles, en faveur de la lutte contre le cancer.

Réservations sur HelloAsso.   .

La Cimenterie 8 Zone Artisanale Saint-Ernel Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 04 15 82 17 

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English :

L’événement Challenge Handball Christophe Caraty Landerneau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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