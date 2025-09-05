Faites l’amour pas des gosses Gare du Midi Biarritz

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2027-03-19

fin : 2027-03-19

2027-03-19

Avant il roulait en coupé…aujourd’hui il roule en Kangoo !

Avant ils avaient des amis… aujourd’hui ils ne les voient plus !

Dans cette comédie romantique, on vous dit tout…

Et surtout la vérité sur le couple, la grossesse, le mariage, l’accouchement, la libido quand on est 3…

Et l’adolescence… oui parce les bébés aussi mignons soient-ils, se transforment un jour ou l’autre en une espèce à part l’adolescent…

Bref entre la baby sitter psychopathe, la belle mère, les voisins et les vacances ratées, Lucas et Julie vont devoir redoubler d’amour et d’imagination…

Pour ceux qui ont des enfants, c’est le moment d’en rire !

Pour ceux qui n’en ont pas, c’est le moment de réfléchir !

Au final tout ça… C’est que du bonheur, oui !

Mais au moins on vous aura prévenu. .

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

L’événement Faites l’amour pas des gosses Biarritz a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Biarritz