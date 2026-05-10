Saint-Germain-en-Coglès

Faîtes le 14 juillet Vide grenier

place Vila Verde Barbudo Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 08:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Au programme de cette journée

Vide grenier organisé par Germ’Anim et Cie, sur la place Vila Verde Barbudo.

Accueil des exposants à partir de 6h (4,50 € les 3 mètres linéaires) Vide-grenier de 8h jusqu’à 19h.

Réservation par téléphone.

Buvette, galette saucisse, frites

Fête foraine sur place

Animations, groupes musicaux

Puis à partir de 21h, défilé nocturne.

Feu d’artifice à 23h, tiré sur le terrain de foot. .

place Vila Verde Barbudo Saint-Germain-en-Coglès 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 89 99 63

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English :

L’événement Faîtes le 14 juillet Vide grenier Saint-Germain-en-Coglès a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne