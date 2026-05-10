Faîtes le 14 juillet Vide grenier Saint-Germain-en-Coglès
Faîtes le 14 juillet Vide grenier Saint-Germain-en-Coglès mardi 14 juillet 2026.
Saint-Germain-en-Coglès
Faîtes le 14 juillet Vide grenier
place Vila Verde Barbudo Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Au programme de cette journée
Vide grenier organisé par Germ’Anim et Cie, sur la place Vila Verde Barbudo.
Accueil des exposants à partir de 6h (4,50 € les 3 mètres linéaires) Vide-grenier de 8h jusqu’à 19h.
Réservation par téléphone.
Buvette, galette saucisse, frites
Fête foraine sur place
Animations, groupes musicaux
Puis à partir de 21h, défilé nocturne.
Feu d’artifice à 23h, tiré sur le terrain de foot. .
place Vila Verde Barbudo Saint-Germain-en-Coglès 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 89 99 63
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English :
L’événement Faîtes le 14 juillet Vide grenier Saint-Germain-en-Coglès a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne