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Finale challenge Couesnon Marches de Bretagne Saint-Germain-en-Coglès

Finale challenge Couesnon Marches de Bretagne Saint-Germain-en-Coglès dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Rue de Montours

Ville : 35133 Saint-Germain-en-Coglès

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Saint-Germain-en-Coglès

Finale challenge Couesnon Marches de Bretagne

Rue de Montours Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:30:00
fin : 2026-07-05 17:30:00

Date(s) :
2026-07-05

La Team Ted Dit Autisme vous convie à ses courses cyclistes pour une bonne cause.

Les départs se feront à 9h30 pour les access 2, 3 et 4, hommes et femmes. 7 tours de 8,700 km.
Open 2 et 3, access 1, départ à 14h30 pour 10 tours de 8,700 km.

Buvette et restauration sur place.

Venez nombreux les encourager.   .

Rue de Montours Saint-Germain-en-Coglès 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 11 25 25 96 

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English :

L’événement Finale challenge Couesnon Marches de Bretagne Saint-Germain-en-Coglès a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

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