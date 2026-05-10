Finale challenge Couesnon Marches de Bretagne Saint-Germain-en-Coglès
Finale challenge Couesnon Marches de Bretagne Saint-Germain-en-Coglès dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Germain-en-Coglès
Finale challenge Couesnon Marches de Bretagne
Rue de Montours Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:30:00
fin : 2026-07-05 17:30:00
Date(s) :
2026-07-05
La Team Ted Dit Autisme vous convie à ses courses cyclistes pour une bonne cause.
Les départs se feront à 9h30 pour les access 2, 3 et 4, hommes et femmes. 7 tours de 8,700 km.
Open 2 et 3, access 1, départ à 14h30 pour 10 tours de 8,700 km.
Buvette et restauration sur place.
Venez nombreux les encourager. .
Rue de Montours Saint-Germain-en-Coglès 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 11 25 25 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Finale challenge Couesnon Marches de Bretagne Saint-Germain-en-Coglès a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne