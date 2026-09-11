Faites-vous tirer le portrait et découvrez la boite afghane (afghan box), Temps des cerises, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Faites-vous tirer le portrait et découvrez la boite afghane (afghan box) Samedi 19 septembre, 14h00 Temps des cerises Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Au moment même où est commémoré le bicentenaire de la photographie, en particulier à l’occasion de ces Journées européennes du patrimoine, l’association isséenne Zoom92130 fête ses 70 ans d’existence. Outre de nombreuses expositions, l’association propose de vous tirer le portrait avec une boite afghane (afghan box).

Temps des cerises 90 promenade du verger, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238400 http://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/reservation-le-temps-des-cerises »}] Cet espace culturel convivial a été établi dans cinq anciennes casemates du fort d’Issy. Lieu de mémoire du quartier (guerre de 1870, Commune), tourné vers le numérique et le japon. bus 323, 394

Atelier « Séance photo avec une boite afghane »

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