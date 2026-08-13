Fallait pas le dire Salle Robert de Lacaze Billère
vendredi 25 septembre 2026 · Salle Robert de Lacaze · Billère
Informations pratiques
Billère
Fallait pas le dire
Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Fallait pas le dire ! Surtout à quelqu’un de mauvaise foi. Parce que tout est sujet à discussion, ils vont s’en donner à cœur joie. Trottinette, chirurgie esthétique, me too… Le débat est lancé, où va-t-il retomber ?
Alors qu’il est des domaines où la parole se libère, il y a des choses qu’on ne peut plus dire.
Des petits mots du quotidien aux questions existentielles, elle et lui se disent et se contredisent.
Présentation de la saison avant la pièce (durée 30 minutes environ). .
Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04
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English : Fallait pas le dire
L’événement Fallait pas le dire Billère a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau
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