Fallait pas le dire Salle Robert de Lacaze Billère

Informations pratiques

Billère

Fallait pas le dire

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Fallait pas le dire ! Surtout à quelqu’un de mauvaise foi. Parce que tout est sujet à discussion, ils vont s’en donner à cœur joie. Trottinette, chirurgie esthétique, me too… Le débat est lancé, où va-t-il retomber ?

Alors qu’il est des domaines où la parole se libère, il y a des choses qu’on ne peut plus dire.

Des petits mots du quotidien aux questions existentielles, elle et lui se disent et se contredisent.

Présentation de la saison avant la pièce (durée 30 minutes environ). .

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04

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English : Fallait pas le dire

L’événement Fallait pas le dire Billère a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau