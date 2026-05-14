« Fallait pas les inviter ! » – Spectacle de théâtre Théâtre Francine Vasse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 20:00 – 22:00

Gratuit : non 8 € adultes, 4 € ados, gratuit -12 ans Achat des billets sur place. Tout public

Un groupe d’invités atypiques et décalés pour un mariage pas comme les autres, est-ce que ça peut bien finir ?Venez découvrir les talents de la troupe amateur de l’Amicale laïque des Marsauderies, les 6 et 7 juin 2026 au théâtre Francine Vasse !

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Théâtre Francine Vasse et trouvez le meilleur itinéraire

