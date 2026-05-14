« Fallait pas les inviter ! » – Spectacle de théâtre Théâtre Francine Vasse Nantes
« Fallait pas les inviter ! » – Spectacle de théâtre Théâtre Francine Vasse Nantes samedi 6 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 20:00 – 22:00
Gratuit : non 8 € adultes, 4 € ados, gratuit -12 ans Achat des billets sur place. Tout public
Un groupe d’invités atypiques et décalés pour un mariage pas comme les autres, est-ce que ça peut bien finir ?Venez découvrir les talents de la troupe amateur de l’Amicale laïque des Marsauderies, les 6 et 7 juin 2026 au théâtre Francine Vasse !
Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000
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