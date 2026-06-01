Falling Walls Lab Rennes 2026, Campus de Beaulieu, Rennes
Falling Walls Lab Rennes 2026, Campus de Beaulieu, Rennes lundi 29 juin 2026.
Falling Walls Lab Rennes 2026 Lundi 29 juin, 13h30 Campus de Beaulieu Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-29T13:30:00+02:00 – 2026-06-29T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-29T13:30:00+02:00 – 2026-06-29T17:30:00+02:00
Le Falling Walls Lab arrive à l’Université de Rennes !
Le lundi 29 juin 2026, étudiants, jeunes chercheurs et innovateurs auront 3 minutes pour présenter leur idée innovante lors du Falling Walls Lab Rennes.
Organisé dans plus de 60 pays, ce concours international invite les participants à montrer comment leurs recherches ou leurs projets peuvent contribuer à relever les grands défis de notre société.
Le ou la lauréat·e de l’édition rennaise participera à la finale mondiale à Berlin et au Falling Walls Science Summit, l’un des grands rendez-vous internationaux dédiés aux liens entre science, innovation et société.
Les candidats sélectionnés bénéficieront également de sessions de préparation à la prise de parole pour affiner leur présentation avant l’événement.
Et vous, quel mur votre recherche fera-t-elle tomber ?
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mai : découvrez le programme complet et postulez
Campus de Beaulieu 263 avenue Général Leclerc – Rennes Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://falling-walls.com/falling-walls-lab-rennes-france »}] [{« link »: « https://actu.univ-rennes.fr/actualites/le-falling-walls-lab-arrive-luniversite-de-rennes »}]
Organisé dans plus de 60 pays, ce concours international invite les participants à montrer comment leurs recherches ou leurs projets peuvent contribuer à relever les grands défis de notre société innovation internationale
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