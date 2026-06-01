Falling Walls Lab Rennes 2026, Campus de Beaulieu, Rennes

Falling Walls Lab Rennes 2026 Lundi 29 juin, 13h30 Campus de Beaulieu Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-29T13:30:00+02:00 – 2026-06-29T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-29T13:30:00+02:00 – 2026-06-29T17:30:00+02:00

Le Falling Walls Lab arrive à l’Université de Rennes !

Le lundi 29 juin 2026, étudiants, jeunes chercheurs et innovateurs auront 3 minutes pour présenter leur idée innovante lors du Falling Walls Lab Rennes.

Organisé dans plus de 60 pays, ce concours international invite les participants à montrer comment leurs recherches ou leurs projets peuvent contribuer à relever les grands défis de notre société.

Le ou la lauréat·e de l’édition rennaise participera à la finale mondiale à Berlin et au Falling Walls Science Summit, l’un des grands rendez-vous internationaux dédiés aux liens entre science, innovation et société.

Les candidats sélectionnés bénéficieront également de sessions de préparation à la prise de parole pour affiner leur présentation avant l’événement.

Et vous, quel mur votre recherche fera-t-elle tomber ?

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mai : découvrez le programme complet et postulez

Campus de Beaulieu 263 avenue Général Leclerc – Rennes Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://falling-walls.com/falling-walls-lab-rennes-france »}] [{« link »: « https://actu.univ-rennes.fr/actualites/le-falling-walls-lab-arrive-luniversite-de-rennes »}]

Organisé dans plus de 60 pays, ce concours international invite les participants à montrer comment leurs recherches ou leurs projets peuvent contribuer à relever les grands défis de notre société innovation internationale