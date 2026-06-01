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Falling Walls Lab Rennes 2026, Campus de Beaulieu, Rennes

Falling Walls Lab Rennes 2026, Campus de Beaulieu, Rennes

Falling Walls Lab Rennes 2026, Campus de Beaulieu, Rennes lundi 29 juin 2026.

Lieu : Campus de Beaulieu

Adresse : 263 avenue Général Leclerc - Rennes

Ville : 35042 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Tarif : Sur inscription

Falling Walls Lab Rennes 2026 Lundi 29 juin, 13h30 Campus de Beaulieu Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-29T13:30:00+02:00 – 2026-06-29T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-29T13:30:00+02:00 – 2026-06-29T17:30:00+02:00

Le Falling Walls Lab arrive à l’Université de Rennes !
Le lundi 29 juin 2026, étudiants, jeunes chercheurs et innovateurs auront 3 minutes pour présenter leur idée innovante lors du Falling Walls Lab Rennes.

Organisé dans plus de 60 pays, ce concours international invite les participants à montrer comment leurs recherches ou leurs projets peuvent contribuer à relever les grands défis de notre société.

Le ou la lauréat·e de l’édition rennaise participera à la finale mondiale à Berlin et au Falling Walls Science Summit, l’un des grands rendez-vous internationaux dédiés aux liens entre science, innovation et société.
Les candidats sélectionnés bénéficieront également de sessions de préparation à la prise de parole pour affiner leur présentation avant l’événement.

Et vous, quel mur votre recherche fera-t-elle tomber ?

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mai : découvrez le programme complet et postulez

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Organisé dans plus de 60 pays, ce concours international invite les participants à montrer comment leurs recherches ou leurs projets peuvent contribuer à relever les grands défis de notre société innovation internationale

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