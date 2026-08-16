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AGENDA · Haguenau

Famille en Or Haguenau

dimanche 16 août 2026 · Haguenau

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
5 rue du Maréchal Joffre
Ville
67500 Haguenau
Département
Bas-Rhin
Tarif

Haguenau

Famille en Or

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 16:30:00
fin : 2026-08-16 19:30:00

Date(s) :
2026-08-16

Pour l’occasion, venez jouer au célèbre jeu “Une Famille en Or” et affrontez d’autres équipes pour deviner les réponses les plus populaires à des questions de sondages décalées.
Pour l’occasion, venez jouer au célèbre jeu “Une Famille en Or” et affrontez d’autres équipes pour deviner les réponses les plus populaires à des questions de sondages décalées.

Rendez-vous dans le bar à jeux de société de Haguenau La Mauvaise Joueuse.

Equipe de 2 à 8 personnes.
L’animation débutera à 20h30.
Nous demandons aux participants d’arriver vers 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser
– le nombre de personnes
– votre horaire d’arrivée
– votre Nom et Prénom
– votre numéro de téléphone

Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.
Boissons et petite restauration en continu.
Et un petit cadeau pour les gagnants !

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !

PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements !   .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47  lamauvaisejoueuse67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate, come play the famous game “Une Famille en Or” and compete against other teams to guess the most popular answers to questions from past polls.

L’événement Famille en Or Haguenau a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

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