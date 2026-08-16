Famille en Or Haguenau
dimanche 16 août 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Famille en Or
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 16:30:00
fin : 2026-08-16 19:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Pour l’occasion, venez jouer au célèbre jeu “Une Famille en Or” et affrontez d’autres équipes pour deviner les réponses les plus populaires à des questions de sondages décalées.
Pour l’occasion, venez jouer au célèbre jeu “Une Famille en Or” et affrontez d’autres équipes pour deviner les réponses les plus populaires à des questions de sondages décalées.
Rendez-vous dans le bar à jeux de société de Haguenau La Mauvaise Joueuse.
Equipe de 2 à 8 personnes.
L’animation débutera à 20h30.
Nous demandons aux participants d’arriver vers 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.
Merci de préciser
– le nombre de personnes
– votre horaire d’arrivée
– votre Nom et Prénom
– votre numéro de téléphone
Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.
Boissons et petite restauration en continu.
Et un petit cadeau pour les gagnants !
Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !
PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate, come play the famous game “Une Famille en Or” and compete against other teams to guess the most popular answers to questions from past polls.
L’événement Famille en Or Haguenau a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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