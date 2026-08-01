Family Poème La Ferté Macé
mercredi 19 août 2026 · La Ferté Macé
Informations pratiques
La Ferté Macé
Family Poème
30 rue D’hautvie La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 16:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Hervé innove avec cette nouvelle proposition créative autour de l’écriture.
Un temps convivial à partager, seul ou en famille.
Family poème une invitation à randonner entre les mots, les rythmes,les rimes, les images pour devenir un peu poète
Atelier suivi d’un goûter.
Tarif 10 euros (1 personne) / 18 euros (2 personnes de la même famille) / 25 euros (3 personnes de la même famille) .
30 rue D’hautvie La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 7 46 26 71 01 herv.chauv@yahoo.fr
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English : Family Poème
L’événement Family Poème La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-08-08 par Flers agglo
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