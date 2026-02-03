Family run Rue du Stade Morteau

Family run

Rue du Stade Plaine des sports et des loisirs Morteau Doubs

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

2026-04-25

Course solidaire, en relais ou en équipe, en famille ou entre amis, ouverte à tous (sportifs, enfants, personnes en situation de handicap). Objectif boucler un maximum de tours en 1h30 par équipe de 2 à 5 coureurs max. Manifestation organisée dans le cadre de la semaine du Handicap à Morteau et au profit de l’association Syndrome Med13L, anomalie génétique rare dont est atteinte la petite Lison. .

Rue du Stade Plaine des sports et des loisirs Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 32 81 69 familyrunmorteau@gmail.com

