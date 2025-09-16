Spectacle Dégueu Théâtre Morteau

Spectacle Dégueu

Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Compagnie Mokett

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les choux, les cigognes… et la folliculogénèse !

Ce faux cours d’éducation sexuelle dérape joyeusement les intervenant·es ne sont pas là pour les raisons annoncées, chacun·e traîne ses souvenirs ou ses lacunes.

Avec humour et franchise, la compagnie Mokett aborde la reproduction, la puberté et le passage à l’adolescence.

Chansons, danse et multiples personnages décalés rythment ce spectacle drôle et engagé, qui transforme une simple leçon en un moment ludique et libérateur, autant pour les enfants que pour les adultes.

Tout public, à partir de 9 ans.

Sur réservation. .

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Spectacle Dégueu

German : Spectacle Dégueu

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Dégueu Morteau a été mis à jour le 2025-09-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER