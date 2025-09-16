Spectacle Comment attraper une étoile ? Théâtre Morteau

Spectacle Comment attraper une étoile ? Théâtre Morteau samedi 25 avril 2026.

Spectacle Comment attraper une étoile ?

Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs

Compagnie Comme une étincelle

Plongez dans l’univers onirique d’un petit garçon qui rêve de se lier d’amitié avec une étoile.

Malgré son imagination débordante et son courage, l’étoile semble toujours hors d’atteinte…

Comment attraper une étoile est un spectacle pluridisciplinaire mêlant théâtre, marionnette et cinéma d’animation, librement inspiré de l’œuvre d’Oliver Jeffers.

Un poème visuel plein de tendresse qui rappelle, aux petits comme aux grands, que certains rêves deviennent possibles si l’on apprend à les regarder autrement.

Tout public, à partir de 2 ans.

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

