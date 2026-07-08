Informations pratiques

Colmar

Fana’briques 2026

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25

Une centaine d’exposants venant de différents pays européens présenteront leurs créations. Le thème choisi pour cette quinzième édition est citrouilles et lanternes !

Colmar se transforme pour un week-end en capitale du LEGO, le mythique jeu de construction pour les enfants. L’expo Fanabriques et un grand rassemblement pour tous les fans de Lego, petits et grands, enfants et adultes, venus d’Alsace, du Grand Est, ou de la France entière. .

avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 51 08 04 14 postmaster@fanabriques.fr

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English :

Around a hundred exhibitors from all over Europe will be showcasing their creations. The theme chosen for this fifteenth edition is pumpkins and lanterns !

L’événement Fana’briques 2026 Colmar a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar