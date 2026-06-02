Fanfan et Marco, Angle rue Anatole France / avenue Henri Barbusse, Villeurbanne

Fanfan et Marco Dimanche 21 juin, 17h00 Angle rue Anatole France / avenue Henri Barbusse Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Françoise Loreau est comédienne, Marc Gauthier est musicien. Ce couple déjanté forme un duo piano-voix délicieusement foldingue, qui nous fait redécouvrir la chanson française de manière décalée. Tout y passe : Diam’s, Juliette Gréco, Philippe Katerine… sans oublier leurs propres compositions aussi improbables que drolatiques.

Tout public

Angle rue Anatole France / avenue Henri Barbusse 112 rue Anatole France 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Ce couple déjanté forme un duo piano-voix délicieusement foldingue, qui nous fait redécouvrir la chanson française de manière décalée.

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