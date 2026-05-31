Fanfan et Marco, Bar Le Stadium, Villeurbanne
Fanfan et Marco, Bar Le Stadium, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
Fanfan et Marco Samedi 20 juin, 18h00 Bar Le Stadium Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00
Françoise Loreau est comédienne, Marc Gauthier est musicien. Ce couple déjanté forme un duo piano-voix délicieusement foldingue, qui nous fait redécouvrir la chanson française de manière décalée. Tout y passe : Diam’s, Juliette Gréco, Philippe Katerine… sans oublier leurs propres compositions aussi improbables que drolatiques.
Tout public
Bar Le Stadium 249 Cours Émile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Ce couple déjanté forme un duo piano-voix délicieusement foldingue, qui nous fait redécouvrir la chanson française de manière décalée.
© DR
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