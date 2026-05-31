Fanfan et Marco, Bar Le Stadium, Villeurbanne

Fanfan et Marco Samedi 20 juin, 18h00 Bar Le Stadium Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00

Françoise Loreau est comédienne, Marc Gauthier est musicien. Ce couple déjanté forme un duo piano-voix délicieusement foldingue, qui nous fait redécouvrir la chanson française de manière décalée. Tout y passe : Diam’s, Juliette Gréco, Philippe Katerine… sans oublier leurs propres compositions aussi improbables que drolatiques.

Tout public

Bar Le Stadium 249 Cours Émile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Ce couple déjanté forme un duo piano-voix délicieusement foldingue, qui nous fait redécouvrir la chanson française de manière décalée.

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