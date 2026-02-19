Fanfare et Bagad de la 9e BIMa La Passerelle salle de spectacle des Vallées du Clain Nouaillé-Maupertuis Vendredi 24 avril, 20h30 9€ ou 5€ réduit (moins de 25 ans, chercheurs d’emploi, familles nombreuses).

Grand ensemble orchestre d’harmonie-bagad dans lequel la cornemuse, la bombarde et la caisse-claire écossaise, instruments emblématiques des bagads bretons, se marient aux instruments d’orchestre…

Retrouvez la **Fanfare et Bagad de la 9e BIMa** avec son grand ensemble orchestre d’harmonie-bagad dans lequel la cornemuse, la bombarde et la caisse-claire écossaise, instruments emblématiques des bagads bretons, se marient aux instruments d’orchestre. Sous la baguette de l’Adjudant François Viaud, une trentaine de musiciens professionnels sont réunis pour un concert fort en émotions au **programme musical éclectique** au-delà du répertoire militaire avec des registres variés : musique celtique, classique, musique originale pour orchestre d’harmonie, rock, jazz ou même sonorités pop.

1ère partie : **L’orchestre à l’école du collège de Vivonne**. Une programmation de l’association [EMIL](https://www.ecolemil86.com/) (Ecole de musique des Vallées du Clain) en accord avec l’Etat-Major de la [9e BIMa](https://www.facebook.com/fanfarebagad9bima/) au quartier Aboville à Poitiers. Les bénéfices de ce concert sont au profit des blessés de l’armée de terre.

**Concert d’harmonie-Bagad**. Tout public attentif. Durée 1h30 avec entracte. Billetterie en ligne [vostickets.net/LA_PASSERELLE](https://www.vostickets.net/LA_PASSERELLE) ou sur place 1h avant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-24T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-24T22:00:00.000+02:00

1

https://www.vostickets.net/LA_PASSERELLE

La Passerelle salle de spectacle des Vallées du Clain 1 rue du stade 86340-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

