Fanfare et Bagad de la 9e BIMa La Passerelle salle de spectacle Nouaillé-Maupertuis

Fanfare et Bagad de la 9e BIMa

La Passerelle salle de spectacle 1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Retrouvez la Fanfare et Bagad de la 9e BIMa avec son grand ensemble orchestre d’harmonie-bagad dans lequel la cornemuse, la bombarde et la caisse-claire écossaise, instruments emblématiques des bagads bretons, se marient aux instruments d’orchestre. Sous la baguette de l’Adjudant François Viaud, une trentaine de musiciens professionnels sont réunis pour un concert fort en émotions au programme musical éclectique au-delà du répertoire militaire musique celtique, classique, musique originale pour orchestre d’harmonie, rock, jazz ou même sonorités pop. 1è partie L’orchestre à l’école du collège de Vivonne. Concert d’harmonie-Bagad organisé par asso. EMIL en accord avec l’Etat-Major de la 9e BIMa au quartier Aboville à Poitiers. Bénéfices concert sont au profit des blessés de l’armée de terre. Tout public attentif 1h30. Billetterie en ligne ou sur place 1h avant. .

La Passerelle salle de spectacle 1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fanfare et Bagad de la 9e BIMa

L’événement Fanfare et Bagad de la 9e BIMa Nouaillé-Maupertuis a été mis à jour le 2026-02-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne