Fanfare La Banda Jojo Le Pouliguen Le Pouliguen mercredi 12 août 2026.

Le Pouliguen

Fanfare La Banda Jojo Le Pouliguen

quai jules sandeau Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:45:00

fin : 2026-08-12 22:15:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez écouter 8 musiciens au répertoire 100% original. .

quai jules sandeau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

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English :

L’événement Fanfare La Banda Jojo Le Pouliguen Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44