Fanfare La Banda Jojo Le Pouliguen Le Pouliguen
Fanfare La Banda Jojo Le Pouliguen Le Pouliguen mercredi 12 août 2026.
Le Pouliguen
Fanfare La Banda Jojo Le Pouliguen
quai jules sandeau Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:45:00
fin : 2026-08-12 22:15:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez écouter 8 musiciens au répertoire 100% original. .
quai jules sandeau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr
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English :
L’événement Fanfare La Banda Jojo Le Pouliguen Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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