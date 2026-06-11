Fanfares en Fête Site de la Culée Sainte-Croix-en-Bresse
Fanfares en Fête Site de la Culée Sainte-Croix-en-Bresse vendredi 17 juillet 2026.
Sainte-Croix-en-Bresse
Fanfares en Fête
Site de la Culée Impasse de la Culée Sainte-Croix-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
2ème édition de Fanfares en Fête.
Une explosion de musique et de bonne humeur !
Soirée avec 4 fanfares festives!
Buvette et restauration. .
Site de la Culée Impasse de la Culée Sainte-Croix-en-Bresse 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fanfares en Fête
L’événement Fanfares en Fête Sainte-Croix-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-11 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II