Visites insolites Espace d’Artagnan Espace d’Artagnan Sainte-Croix-en-Bresse
Visites insolites Espace d’Artagnan Espace d’Artagnan Sainte-Croix-en-Bresse jeudi 16 juillet 2026.
Sainte-Croix-en-Bresse
Visites insolites Espace d’Artagnan
Espace d’Artagnan 60, route de Montpont Sainte-Croix-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 19:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Visites insolites de l’Office de Tourisme Espace d’Artagnan. Balade gourmande et semi-nocturne Le temps d’une balade gourmande dans le village de Madame d’Artagnan, partez à la découverte du patrimoine local tout en résolvant une énigme. Au programme apéritif au moulin Coulon, randonnée de 6km, un défi à résoudre et un plateau repas à la salle des fêtes pour terminer parfaitement la soirée.
Nombre de places limité Réservation obligatoire .
Espace d’Artagnan 60, route de Montpont Sainte-Croix-en-Bresse 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com
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L’événement Visites insolites Espace d’Artagnan Sainte-Croix-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II