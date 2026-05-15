Jaulnay

Fantaisies à quatre voix

Jardin de Catherine et Patrick Jaulnay Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Une comédie du Nouveau Théâtre de Manse. Spectacle quadriphonique pour quatre acteurs et quatre chaises.

Une comédie du Nouveau Théâtre de Manse. Spectacle quadriphonique pour quatre acteurs et quatre chaises.

J’ai toujours dit ce que je pensais… Là, par exemple, je ne pense à rien, ben j’le dis !

Avec Elisabeth Baratin-Blervaque, Jean-Bernard Ach, Patrice Ory et Pascal Chicoisne.

Ecriture et mise en scène Lionel Lusseault.

Réservation conseillée. .

Jardin de Catherine et Patrick Jaulnay 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 42 64 97 23

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English :

A comedy by the Nouveau Théâtre de Manse. A quadraphonic show for four actors and four chairs.

L’événement Fantaisies à quatre voix Jaulnay a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme