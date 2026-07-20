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AGENDA · Ajat

Fantaisies Ajat

vendredi 7 août 2026 · Ajat

Fantaisies Ajat

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
24210 Ajat
Département
Dordogne
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Ajat

Fantaisies

Ajat Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Dans le Paris des années 1620, on se pressait pour écouter Tabarin et Monsieur de Mondor qui, par leur raisonnements absurdes guérissaient bien plus que les onguents qu’ils vendaient. Les Fantaisies témoignent de leur succès et du génie d’une farce de foire spontanée, irrévérencieuse et piquante. Tout l’humour de Tabarin éclate dans ces dialogues.   .

Ajat 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Fantaisies

L’événement Fantaisies Ajat a été mis à jour le 2026-07-20 par Vézère Périgord Noir

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