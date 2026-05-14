Fantastic néolithique ! Parking de Toul Bleiz Bon Repos sur Blavet
Fantastic néolithique ! Parking de Toul Bleiz Bon Repos sur Blavet jeudi 6 août 2026.
Bon Repos sur Blavet
Fantastic néolithique !
Parking de Toul Bleiz Laniscat Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Les visites de Sam’ des visites guidées costumées tout l’été !
Dans les landes de Liscuis, partez aux côtés de Sam’, guide passionné et conteur, pour une immersion fascinante au cœur du Néolithique. Sac’h Néo sur le dos, il vous entraîne 6 000 ans en arrière, à la découverte des allées couvertes du Liscuis.
Dolmens, haches polies, orthostates… ces mots prennent vie au fil du parcours, entre explications, jeux, quiz et supports numériques. Une exploration ludique et vivante, où petits et grands deviennent explorateurs du passé.
***
Informations complémentaires
Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. Marche avec dénivelés.
Org. Office de Tourisme du Kreiz Breizh
Réservation obligatoire. Billetterie en ligne. .
Parking de Toul Bleiz Laniscat Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 02 72
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English :
L’événement Fantastic néolithique ! Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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