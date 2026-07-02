Fantastic PicNic au Château d’Anizy Lieu-dit Pannecot Limanton

Informations pratiques

Limanton

Fantastic PicNic au Château d’Anizy

Lieu-dit Pannecot Château d’Anizy Limanton Nièvre

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 15:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Après un bon petit-déjeuner offert aux abords du château, partez de bon matin pour une randonnée de 12,8km qui vous mènera sur différentes traces du patrimoine, témoins de l’activité de ce bourg bordé par le Canal du Nivernais.

Le menu champêtre du midi est confectionné à partir des produits locaux du Grenier Paysan.

9h-9h30 Accueil café, départ des randonneurs

13h Menu champêtre ou repas tiré du sac dans l’ancienne chapelle.

Menu à réserver avant le 8 septembre (17€ / personne).

Le menu comprend Entrée, plat, fromage et dessert, pain et boissons.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’histoire de cette demeure de charme composée du château, d’une magnifique chapelle et de douves, il sera possible de faire une visite après le repas. .

Lieu-dit Pannecot Château d’Anizy Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 23 03 00 tourisme@rivesdumorvan.fr

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English : Fantastic PicNic au Château d’Anizy

L’événement Fantastic PicNic au Château d’Anizy Limanton a été mis à jour le 2026-07-02 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme