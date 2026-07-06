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AGENDA · Limanton

Journée des peintres sur le motif ZAD du Barrage Limanton

mercredi 5 août 2026 · ZAD du Barrage · Limanton

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
ZAD du Barrage
Adresse
389 rue de la Scierie Panneçot
Ville
58290 Limanton
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Limanton

Journée des peintres sur le motif

ZAD du Barrage 389 rue de la Scierie Panneçot Limanton Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Dans le cadre du festival la Ronde des Arts en Morvan, une journée des peintres sur le motif est organisée.
Les œuvres réalisées seront présentées en exposition-vente à partir de 17h.
Inscription des artistes au 06 43 60 83 57.
Visite libre du public.   .

ZAD du Barrage 389 rue de la Scierie Panneçot Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 60 83 57  rdamorvan58@gmail.com

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English : Journée des peintres sur le motif

L’événement Journée des peintres sur le motif Limanton a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Rives du Morvan

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