Journée des peintres sur le motif ZAD du Barrage Limanton
mercredi 5 août 2026 · ZAD du Barrage · Limanton
Informations pratiques
Limanton
Journée des peintres sur le motif
ZAD du Barrage 389 rue de la Scierie Panneçot Limanton Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Dans le cadre du festival la Ronde des Arts en Morvan, une journée des peintres sur le motif est organisée.
Les œuvres réalisées seront présentées en exposition-vente à partir de 17h.
Inscription des artistes au 06 43 60 83 57.
Visite libre du public. .
ZAD du Barrage 389 rue de la Scierie Panneçot Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 60 83 57 rdamorvan58@gmail.com
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English : Journée des peintres sur le motif
L’événement Journée des peintres sur le motif Limanton a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Rives du Morvan
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