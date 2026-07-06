Journée des peintres sur le motif ZAD du Barrage Limanton

Informations pratiques

Limanton

Journée des peintres sur le motif

ZAD du Barrage 389 rue de la Scierie Panneçot Limanton Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Dans le cadre du festival la Ronde des Arts en Morvan, une journée des peintres sur le motif est organisée.

Les œuvres réalisées seront présentées en exposition-vente à partir de 17h.

Inscription des artistes au 06 43 60 83 57.

Visite libre du public. .

ZAD du Barrage 389 rue de la Scierie Panneçot Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 60 83 57 rdamorvan58@gmail.com

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English : Journée des peintres sur le motif

L’événement Journée des peintres sur le motif Limanton a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Rives du Morvan