Nuit de la chauve-souris à Limanton, Limanton, Limanton
lundi 20 juillet 2026 · Limanton
Informations pratiques
Nuit de la chauve-souris à Limanton Lundi 20 juillet, 20h00 Limanton Nièvre
Gratuit, inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T20:00:00+02:00 – 2026-07-20T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-20T20:00:00+02:00 – 2026-07-20T22:30:00+02:00
C’est à la tombée de la nuit que vous pourrez entendre et observer les espèces de chauves-souris présentes à Limanton. Venez découvrir la biologie, le mode de vie, les menaces mais aussi les actions de protection mises en place dans le Morvan et ailleurs pour préserver les Chiroptères. L’occasion aussi de s’immerger dans l’ambiance de la nuit pour rencontrer la faune nocturne
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Venez découvrir la biologie, le mode de vie, les menaces mais aussi les actions de protection mises en place dans le Morvan et ailleurs pour préserver les Chiroptères.
Clément Garineaud
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