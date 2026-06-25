Nuit de la chauve-souris à Limanton, Mardi 21 juillet Limanton mardi 21 juillet 2026.

Limanton

Nuit de la chauve-souris à Limanton, Mardi 21 juillet

Limanton Limanton Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:15:00

fin : 2026-07-21 22:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Mardi 21 juillet Nuit de la chauve-souris à Limanton

C’est à la tombée de la nuit que vous pourrez entendre et observer les espèces de chauves-souris présentes à Limanton. Venez découvrir la biologie, le mode de vie, les menaces mais aussi les actions de protection mises en place dans le Morvan et ailleurs pour préserver les Chiroptères.

L’occasion aussi de s’immerger dans l’ambiance de la nuit pour rencontrer la faune nocturne.

Limanton

️ De 20h15 à 22h30

conseillé à partir de 5 ans

️ Gratuit

longueur de la balade 2.5 km

☔️ Chaussures de marche recommandées + lampe torche / frontal

Chien non autorisés

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Clôture des inscriptions lundi 20 juillet midi

Inscription obligatoire par ce formulaire, ou bien

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/T7i6maADMysCbPJjMCWiS2dF

✉contact@parcdumorvan.org

☎03 86 78 79 57

Clôture des inscriptions lundi 20 juillet midi .

Limanton Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English : Nuit de la chauve-souris à Limanton, Mardi 21 juillet

L’événement Nuit de la chauve-souris à Limanton, Mardi 21 juillet Limanton a été mis à jour le 2026-06-25 par Maison du Tourisme PNRM