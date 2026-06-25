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Nuit de la chauve-souris à Limanton, Mardi 21 juillet Limanton

Nuit de la chauve-souris à Limanton, Mardi 21 juillet Limanton

Nuit de la chauve-souris à Limanton, Mardi 21 juillet Limanton mardi 21 juillet 2026.

Adresse
Limanton
Ville
58290 Limanton
Département
Nièvre
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
20:15:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Limanton

Nuit de la chauve-souris à Limanton, Mardi 21 juillet

Limanton Limanton Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:15:00
fin : 2026-07-21 22:30:00

Date(s) :
2026-07-21

Mardi 21 juillet Nuit de la chauve-souris à Limanton

C’est à la tombée de la nuit que vous pourrez entendre et observer les espèces de chauves-souris présentes à Limanton. Venez découvrir la biologie, le mode de vie, les menaces mais aussi les actions de protection mises en place dans le Morvan et ailleurs pour préserver les Chiroptères.
L’occasion aussi de s’immerger dans l’ambiance de la nuit pour rencontrer la faune nocturne.

Limanton
️ De 20h15 à 22h30
conseillé à partir de 5 ans
️ Gratuit
longueur de la balade 2.5 km
☔️ Chaussures de marche recommandées + lampe torche / frontal
Chien non autorisés

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Clôture des inscriptions lundi 20 juillet midi

Inscription obligatoire par ce formulaire, ou bien
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/T7i6maADMysCbPJjMCWiS2dF
✉contact@parcdumorvan.org
☎03 86 78 79 57

Clôture des inscriptions lundi 20 juillet midi   .

Limanton Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57  contact@parcdumorvan.org

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English : Nuit de la chauve-souris à Limanton, Mardi 21 juillet

L’événement Nuit de la chauve-souris à Limanton, Mardi 21 juillet Limanton a été mis à jour le 2026-06-25 par Maison du Tourisme PNRM