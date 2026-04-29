FANZINE MACHINE A ATHIS-MONS Médiathèque Simone de Beauvoir Athis-Mons

FANZINE MACHINE

L’École et Espace d’art contemporain Camille Lambert propose Fanzine Machine, un salon de microédition installé à la Médiathèque Simone de Beauvoir d’Athis-Mons (91).

Une invitation à découvrir des créations originales réalisées hors-les-murs par les élèves de l’école et les partenaires du territoire.

Le projet met à l’honneur le fanzine, forme d’édition indépendante et expérimentale mêlant textes, images et collages. Héritier d’une culture DIY née dans les années 30, il reste aujourd’hui un espace d’expression libre et collective.

Accompagnés par l’illustrateur et directeur artistique Yassine De Vos (L’Articho), les élèves ont conçu leurs propres publications, réunies dans un salon accessible à tous.

Le public est invité à découvrir et acquérir les fanzines grâce aux Lamberts , une monnaie symbolique créée pour l’occasion et distribuée gratuitement à l’entrée.

Ateliers & animations Des ateliers et animations, au sein du salon, permettent aux petits comme aux grands de créer leur propre fanzine, des badges phosphorescents ou de se parer de paillettes colorées!

AU PROGRAMME

Samedi 6 juin 2026 — 15h à 18h

Salon de microédition et exposition et vente de fanzines

Ateliers de création de badges phosphorescents

Minimal Compact – Atelier « créer un mini fanzine » avec l’illustratrice Pascale Rousseau : dessins, collages, pliage et façonnage

Bar à paillettes

Minimal Compact ; Crédits : Pascale Rousseau

Lieu

Médiathèque Simone de Beauvoir, 45 rue Geneviève Anthonioz de Gaulle à Athis-Mons

Accessible depuis la gare RER C d’Athis-Mons, à 10 minutes à pied

Entrée libre

Plongez dans l’univers libre et foisonnant du fanzine avec Fanzine Machine, un salon qui met à l’honneur la microédition et l’esprit DIY à la Médiathèque Simone de Beauvoir d’Athis-Mons.

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit

ENTREE LIBRE

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00

Médiathèque Simone de Beauvoir 45 rue Geneviève Anthonioz de Gaulle 91200 Athis-Mons

eart.lambert@granorlyseinebievre.fr https://www.facebook.com/ecoleetespacedartcamillelambert/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ecoleetespacedartcamillelambert/?locale=fr_FR



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