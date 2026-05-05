TURBO MINUS Médiathèque Simone de Beauvoir – Studio 45 Athis-Mons

Turbo Minus — Radio Minus

DJ set intergénérationnel

À partir de 6 ans — Tout public

Turbo Minus mêle bal populaire, concours de danse et musique

pour le jeune public. Radio Minus y remixe une collection de trésors issus du

disque pour enfants pour faire danser petits et grands.

Porté par des images animées, graphiques et colorées, ce set

ludique et énergique explore des sonorités venues des quatre coins du monde.

Gratuit — Sur réservation (places limitées)

Réservation : camillelambert.grandorlyseinebievre.fr

Les enfants doivent être obligatoirement

accompagnés d’un adulte.

Radio Minus

SYLVAIN QUÉMENT > CONCEPTION, DJING, REMIX ET COMPOSITION MUSICALE

Fondateur de la webradio pour enfants Radio Minus, Sylvain est aussi la moitié musicale du duo sonore et visuel Gangpol & Mit, et de ses divers projets jeunes publics afférents. Il est également compositeur de musique à l’image pour le cinéma, l’animation ou le spectacle vivant.

YASSINE DE VOS > CONCEPTION, DESIGN GRAPHIQUE, VIDÉO

Auteur de bande-dessinée et illustrateur, journaliste spécialiste du dessin, co-responsable des éditions L’Articho (livres jeunesse et BD), animateur de diverses émissions radio, Yassine fut également l’organisateur historique des soirées Chocomix dédiées à la découverte de musiques aussi originales que méconnues.

Un DJ set festif à partager en famille, imaginé par le duo Radio Minus composé de Sylvain Quément et Yassine de Vos

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 20h00

Le samedi 06 juin 2026

de 15h30 à 16h30

gratuit sous condition

Gratuit sur réservation – places limitées

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:30:00+02:00_2026-06-06T16:30:00+02:00;2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00

Médiathèque Simone de Beauvoir – Studio 45 45 rue Geneviève Anthonioz de Gaulle 91200 Athis-Mons

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