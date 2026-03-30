Farandole à histoires (à partir de 3 ans) Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
Farandole à histoires (à partir de 3 ans) Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux samedi 4 avril 2026.
Farandole à histoires (à partir de 3 ans)
Médiathèque Pierre Fanlac 12 avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18
Lecture de contes et albums.
Jeune public dès 3 ans. .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
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English : Farandole à histoires (à partir de 3 ans)
L’événement Farandole à histoires (à partir de 3 ans) Périgueux a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Communal de Périgueux
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