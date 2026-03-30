Farandole à histoires (à partir de 3 ans) Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Farandole à histoires (à partir de 3 ans)

Médiathèque Pierre Fanlac 12 avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18

Lecture de contes et albums.

Jeune public dès 3 ans. .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

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English : Farandole à histoires (à partir de 3 ans)

L’événement Farandole à histoires (à partir de 3 ans) Périgueux a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Communal de Périgueux