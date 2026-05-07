FESTIVAL 1000 voix en Périgord Théâtre de l’Odyssée Périgueux

Périgueux

FESTIVAL 1000 voix en Périgord

Théâtre de l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le 6 juin: le concert de clôture de 14h à 18h avec village des exposants dans le hall de 10h à 18h.

3 chorales dont une qui est rattachée au comité Parkinson France de Périgueux qui partageront la scène avec le duo sonore.

Ce concert est gratuit, cependant les gens qui souhaitent soutenir l’association peuvent faire un don le jour du concert. .

Théâtre de l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 01 26 52

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English : FESTIVAL 1000 voix en Périgord

L’événement FESTIVAL 1000 voix en Périgord Périgueux a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Communal de Périgueux