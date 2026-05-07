FESTIVAL 1000 voix en Périgord Théâtre de l’Odyssée Périgueux
FESTIVAL 1000 voix en Périgord Théâtre de l’Odyssée Périgueux samedi 6 juin 2026.
Périgueux
FESTIVAL 1000 voix en Périgord
Théâtre de l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le 6 juin: le concert de clôture de 14h à 18h avec village des exposants dans le hall de 10h à 18h.
3 chorales dont une qui est rattachée au comité Parkinson France de Périgueux qui partageront la scène avec le duo sonore.
Ce concert est gratuit, cependant les gens qui souhaitent soutenir l’association peuvent faire un don le jour du concert. .
Théâtre de l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 01 26 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FESTIVAL 1000 voix en Périgord
L’événement FESTIVAL 1000 voix en Périgord Périgueux a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Patrimoine sur le pouce Symboles au cimetière du nord Cimetière du Nord Périgueux 12 mai 2026
- Atelier Qi gong La Maison 24 La Maison 24 Périgueux 12 mai 2026
- Maman va danser ! Green Lion Périgueux 15 mai 2026
- Cacaothé Soirée Enquêtes Cacaothé Périgueux 16 mai 2026
- Mercredi, c’est patrimoine ! Enquête au Cimetière Nord Cimetière du Nord Périgueux 20 mai 2026