Concert Violons de Prague Place de la Cité Périgueux

Concert Violons de Prague

Place de la Cité Eglise de la Cité Périgueux Dordogne

Tarif : – – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le samedi 6 juin 2026 à 20h30, laissez-vous transporter par la magie des Violons de Prague à l’Église de la Cité à Périgueux.

Pour cette soirée exceptionnelle, l’ensemble sera au complet 10 musiciens virtuoses et une soprano, réunis pour interpréter les plus grands chefs-d’œuvre de la musique classique. Mozart, Paganini, Fauré… mais aussi Dvořák et Smetana, ces deux compositeurs tchèques dont les Violons de Prague portent l’âme avec une intensité rare.

Porté par un ensemble 100 % tchèque, ce concert vous promet un voyage musical vibrant, entre virtuosité, élégance et émotion. Sous les voûtes majestueuses de l’Église de la Cité, chaque note résonnera avec profondeur et sensibilité.

Fermez les yeux, laissez-vous emporter par l’âme slave… et préparez-vous à ressortir profondément émus et envoûtés.

Catégorie Carré Or 8 à 10 premiers rangs

Placement libre .

Place de la Cité Eglise de la Cité Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

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English : Concert Violons de Prague

L’événement Concert Violons de Prague Périgueux a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Communal de Périgueux