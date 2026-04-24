Farfouille Eu
Farfouille Eu dimanche 6 septembre 2026.
Eu
Farfouille
Place du Champs de Mars Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Organisé par le Comité des Fêtes du Champs de Mars. .
Place du Champs de Mars Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 22 87 81 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Farfouille
L’événement Farfouille Eu a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
À voir aussi à Eu (Seine-Maritime)
- Stages de danse contemporaine Théâtre des Charmes Eu 24 avril 2026
- Visite guidée Jardin jungle Route de Beaumont Eu 25 avril 2026
- Salon du Savoir-Faire local Salle Audiard Eu 25 avril 2026
- 3ème manche de la Coupe de Normandie de BMX Piste de BMX Eu 26 avril 2026
- Cinéma L’histoire d’Adèle H. Théâtre du Château Eu 29 avril 2026