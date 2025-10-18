Farruquito Salle Lauga Bayonne

Farruquito

Salle Lauga 25 Avenue Paul Pras Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Héritier direct de la légendaire lignée flamenca des Farruco, Farruquito est considéré comme l’un des plus grands maîtres actuels du flamenco.

Dès l’âge de 5 ans, il partage la scène avec son grand-père à New York dans Flamenco Puro. Depuis, il n’a cessé de faire rayonner cet art sur les scènes du monde entier, de Séville à Tokyo, en passant par les États-Unis et l’Amérique latine. Danseur hors pair, mais aussi compositeur de ses propres musiques, Farruquito défend une vision authentique, instinctive et exigeante du flamenco, profondément ancrée dans ses racines andalouses. Il collabore avec les plus grands noms et reçoit de nombreuses distinctions, dont le Prix Giraldillo à la Biennale de Séville. Sur scène, sa danse est un tourbillon de puissance, d’émotion et de précision rythmique, où chaque geste devient un langage. Une invitation à plonger dans l’âme du flamenco. .

Salle Lauga 25 Avenue Paul Pras Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27

