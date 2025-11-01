Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Foire au Jambon de Bayonne Esplanade Roland-Barthes Bayonne dimanche 26 avril 2026.

Esplanade Roland-Barthes Carreau des halles Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-26
Mutxiko avec Orai Bat au Carreau des Halles.
64e Chapitre de la Confrérie du Jambon de Bayonne défilé de la Confrérie et de ses invités à travers les rues de la ville, messe des Confréries à la Cathédrale Sainte-Marie, retour des confréries sur la Foire et repas de la Confrérie à la Maison des Associations.
Ouvert à tous, sur réservation.

Esplanade Roland-Barthes Carreau des halles Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

