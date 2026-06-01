Fastened Furious, Stade Bracon, Creys-Mépieu

Fastened Furious Dimanche 21 juin, 19h00 Stade Bracon Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00

Dans le cadre de la fête de la musique de Creys Mépieu (en Isère, aux Balcons du Dauphiné, à 10 minutes de Morestel et Montalieu-Vercieu), le groupe Fastened Furious composé de ses 4 lascars va enflammer le stade Bracon !

Ils reviennent à Creys Mépieu trois ans après leur 1er passage.

Un concentré de (reprises) rock et d’humour ! Depuis 20 ans, ils répandent généreusement leur folie et leur énergie à travers des clips et des concerts dans toute la France…

Découvrez la programmation complète.

Une ambiance conviviale, une scène digne des grands festivals, un site spacieux, un cadre privilégié, des bénévoles dynamiques et surtout une programmation festive et variée avec des standards revisités, des grands classiques français et du rock irlandais…

Avec la participation active du Sou des Ecoles et de l’USCM Football

Infos pratiques :

Entrée libre.

Parkings gratuits.

Parking réservé 2 roues et PMR à proximité du site.

Buvette et petite restauration en vente sur place au profit des associations.

Glacières et apport de bouteilles dans l’enceinte interdits.

Sécurité assurée.

Stade Bracon Rue Joseph Devignes, Creys-Mépieu Creys-Mépieu 38510 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://creys-mepieu.com/fr/rb/662729/fete-de-la-musique-de-creys-mepieu#2026 »}]

Dans le cadre de la fête de la musique de Creys Mépieu (en Isère, aux Balcons du Dauphiné, à 10 minutes de Morestel et Montalieu-Vercieu), le groupe **Fastened Furious** composé de ses 4 lascars va !…

©Fastened Furious