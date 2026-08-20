FATOUMATA DIAWARA, Espace culturel Jacques Brel, Mantes-la-Ville

Informations pratiques

FATOUMATA DIAWARA Dimanche 8 novembre, 19h00 Espace culturel Jacques Brel Yvelines

30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-08T19:00:00+01:00 – 2026-11-08T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-08T19:00:00+01:00 – 2026-11-08T22:00:00+01:00

Fatoumata Diawara est une énergie pure. Sa voix, vibrante, raconte l’Afrique, ses souffrances et ses joies retrouvées, chantées dans sa langue maternelle, le bambara. C’est une artiste envoûtante, capable d’agiter les émotions, de faire rire, pleurer, et surtout, de faire danser son public.

Femme libre avant tout, elle utilise l’art comme un chemin. À travers son chant, elle aborde les sujets cruciaux de l’excision et du mariage forcé, des épreuves personnelles qu’elle transforme en un message universel d’espoir et de résilience. Ayant fui le Mali à 19 ans pour écrire sa propre histoire, Fatoumata Diawara continue, à 43 ans, d’ausculter les travers de la société tout en célébrant sa double vie d’artiste et de mère.

Une figure majeure de la musique africaine, dont la présence sur scène est toujours un moment bouillonnant !

D’autres artistes sont à venir

Le concert sera précédé une restitution d’atelier scolaire.

Espace culturel Jacques Brel 21 Rue des Merisiers, 78711 Mantes-la-Ville Mantes-la-Ville 78711 Yvelines Île-de-France

FATOUMATA DIAWARA