Fauconnerie au Château de Ventadour Moustier-Ventadour
La fauconnerie à travers les âges, présentation de rapaces et démonstration de vol. Conférence animé par l’association les Grandes Ailes Corrézienne.
Au programme
14h30 Histoire de la Fauconnerie us et coutumes
15h30 Présentation des oiseaux de proie
16h30 Présentation des oiseaux en vol et nourrissage
17h30 Echanges avec le public
Tous public.
Les chiens ne sont pas admis sur le site pour cette animation, merci de votre compréhension.
À partir de 14h30. Tarifs Adultes 5 €, de 6 à 16 ans 3€ , gratuit moins de 6 ans.
Renseignements au 05 55 93 04 34 .
Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com
