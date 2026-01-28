Fauconnerie au Château de Ventadour

Moustier-Ventadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-23

La fauconnerie à travers les âges, présentation de rapaces et démonstration de vol. Conférence animé par l’association les Grandes Ailes Corrézienne.

Au programme

14h30 Histoire de la Fauconnerie us et coutumes

15h30 Présentation des oiseaux de proie

16h30 Présentation des oiseaux en vol et nourrissage

17h30 Echanges avec le public

Tous public.

Les chiens ne sont pas admis sur le site pour cette animation, merci de votre compréhension.

À partir de 14h30. Tarifs Adultes 5 €, de 6 à 16 ans 3€ , gratuit moins de 6 ans.

Renseignements au 05 55 93 04 34 .

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com

