Veillée aux étoiles au château de Ventadour Moustier-Ventadour
Veillée aux étoiles au château de Ventadour
Rue du Château Moustier-Ventadour Corrèze
Tarif : – –
Découverte et observation du ciel étoilé au Château de Ventadour.
Animé par Michel Bonavitacola.
Gratuit.
Prévoir vêtements de circonstance. .
Rue du Château Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com
English : Veillée aux étoiles au château de Ventadour
