Fête musicale au Château de Ventadour Moustier-Ventadour

Fête musicale au château de Ventadour!

Concerts & impromptus de danse et théâtre.

L’ECOLE Théadamuse investit le château de Ventadour pour offrir à ses élèves un cadre magnifique de concert.

Chaque élève, débutant ou confirmé viendra faire entendre son travail d’une année auprès d’un public bienveillant.

Les ateliers de danse et de théâtre seront également de la partie pour des impromptus joués et dansés.

En cas de pluie, la manifestation aura lieu à l’Ouvrage Théâtrale Permanent de LAPLEAU.

De 14h à 18h. Gratuit .

Rue du Château Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 acceuil@tourisme-egletons.com

