Moustier-Ventadour

Rando VTT et marche

Moustier-Ventadour Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

2 parcours VTT 25 et 40km 10€

2 parcours marche 6 et 12km 5€

Repas sur réservation au 06-07-88-56-61

Organisé par le foyer rural de Moustier-Ventadour .

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 88 56 61

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English : Rando VTT et marche

L’événement Rando VTT et marche Moustier-Ventadour a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières