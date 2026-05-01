Rando VTT et marche Moustier-Ventadour
Rando VTT et marche Moustier-Ventadour dimanche 17 mai 2026.
Moustier-Ventadour
Rando VTT et marche
Moustier-Ventadour Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
2 parcours VTT 25 et 40km 10€
2 parcours marche 6 et 12km 5€
Repas sur réservation au 06-07-88-56-61
Organisé par le foyer rural de Moustier-Ventadour .
Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 88 56 61
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English : Rando VTT et marche
L’événement Rando VTT et marche Moustier-Ventadour a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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