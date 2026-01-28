La flore du Château de Ventadour Moustier-Ventadour

La flore du Château de Ventadour

Rue du Château Moustier-Ventadour Corrèze

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

2026-06-06

Découverte de la flore exceptionnelle du Château de Ventadour.

À 10h30. Tarifs 5€ par adulte, gratuit pour les moins de 16 ans.

Renseignements et réservation au 05 55 93 04 34 .

Rue du Château Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com

