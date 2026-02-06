Théâtre au Château de Ventadour Moustier-Ventadour

Théâtre au Château de Ventadour

La troupe Actes et scènes vous présente son spectacle Sacrées Familles au Château de Ventadour.

Deux pièces seront jouées

En attendant Roger : Un riche industriel décède brutalement, sa femme , ses enfants, sa future belle fille feront tout pour s’accaparer l’héritage révélant des personnages aussi vils et cupides que bêtes et ridicules.

A part ça tout va mal Un jeune artiste, père célibataire apprend que sa mère , très vieille France, vient lui rendre visite… Il demande à sa voisine de jouer son épouse…

Organisé par le Foyer rural de Moustier-Ventadour et le Centre Culturel et sportif d’Egletons. En cas de mauvais temps repli à la salle des fêtes de Moustier-Ventadour.

Tarifs 8 € à partir de 12 ans

À 17h00 .

Rue du Château Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 88 56 61 chassagneannie@aol.com

