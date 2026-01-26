Visite contée au Château de Ventadour Moustier-Ventadour

Visite contée au Château de Ventadour

Suivez Guilhem, le Troubadour dans ses aventures et découvre la vie au Moyen-Âge.

A 11H00. Tarifs 3€ par enfant, 5€ par adulte. Animation pour les enfants de 4 à 8 ans.

Animé par le Pays d’Art et d’Histoire.

Sur réservation au 05 55 93 04 34. .

La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com

